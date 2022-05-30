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Сборная Украины вылетела в Глазго на матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу перебралась в Глазго, где 1 июня сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против команды Шотландии.

Сегодня сине-желтые провели последнюю тренировку перед генеральной репетицией на Хэмпден Парк непосредственно перед игрой против шотландцев. В занятии приняли участие 24 исполнителя. А Денис Попов, который травмировался в одном из товарищеских матчей, завершил программу реабилитации и завтра должен вернуться в общую группу.

В Шотландию вылетели все 25 игроков, присутствовавших на сборе. Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин присоединится к команде сегодня уже в Глазго.

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Завтра у сборной запланирована предматчевая тренировка на Хэмпден Парк, а также пресс-конференция главного тренера Александра Петракова и футболиста команды.

Список игроков сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).
  • Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм, Англия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
  • Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

В последнем товарищеском матче сборная Украины расписала мировую с хорватской Риекой. До этого подопечные Петракова одержали победы над Боруссией Менхенгладбах (2:1) и итальянским Эмполи (3:1).

Источник: УАФ
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