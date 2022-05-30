Сборная Украины вылетела в Глазго на матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии
Сборная Украины по футболу перебралась в Глазго, где 1 июня сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против команды Шотландии.
Сегодня сине-желтые провели последнюю тренировку перед генеральной репетицией на Хэмпден Парк непосредственно перед игрой против шотландцев. В занятии приняли участие 24 исполнителя. А Денис Попов, который травмировался в одном из товарищеских матчей, завершил программу реабилитации и завтра должен вернуться в общую группу.
В Шотландию вылетели все 25 игроков, присутствовавших на сборе. Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин присоединится к команде сегодня уже в Глазго.
Завтра у сборной запланирована предматчевая тренировка на Хэмпден Парк, а также пресс-конференция главного тренера Александра Петракова и футболиста команды.
Список игроков сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм, Англия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
- Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
В последнем товарищеском матче сборная Украины расписала мировую с хорватской Риекой. До этого подопечные Петракова одержали победы над Боруссией Менхенгладбах (2:1) и итальянским Эмполи (3:1).