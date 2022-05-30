Май, 30 в 19:30

Сборная Украины по футболу перебралась в Глазго, где 1 июня сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против команды Шотландии.

Сегодня сине-желтые провели последнюю тренировку перед генеральной репетицией на Хэмпден Парк непосредственно перед игрой против шотландцев. В занятии приняли участие 24 исполнителя. А Денис Попов, который травмировался в одном из товарищеских матчей, завершил программу реабилитации и завтра должен вернуться в общую группу.

В Шотландию вылетели все 25 игроков, присутствовавших на сборе. Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин присоединится к команде сегодня уже в Глазго.

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Завтра у сборной запланирована предматчевая тренировка на Хэмпден Парк, а также пресс-конференция главного тренера Александра Петракова и футболиста команды.

Список игроков сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм, Англия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм, Англия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия). Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

В последнем товарищеском матче сборная Украины расписала мировую с хорватской Риекой. До этого подопечные Петракова одержали победы над Боруссией Менхенгладбах (2:1) и итальянским Эмполи (3:1).