Шотландия — Украина: прогноз букмекеров на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022

Май, 31 в 15:06

Сборная Украины в среду, 1 июня, проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии. Встреча состоится на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Шотландия – Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Стива Кларка. На победу сборной Шотландии принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех сине-желтых оценивают в 3.35. Ничейный результат встречи в основное время – 3.15.

На то, что тартановая армия одержит победу в овертайме дают – 10.00. Соответствующий успех украинцев оценивают в 12.00. Шансы на успех обеих команд после серии пенальти оценивают в 9.50.

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Матч доверили судить нидерландской бригаде арбитров во главе с рефери Дани Маккели. Ему будут ассистировать соотечественники: Хессел Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого рефери исполнит Сердар Гезюбюк.

Ответственным арбитром за систему VAR станет Паулюс ван Букел. Ему будет ассистировать Йохэм Камфейс.

Это будет третья встреча в истории. Команды встречались в матче отбора на чемпионат Европы в 2006 и 2007 годах. В домашнем матче украинцы одержали победу со счетом 2:0, а на выезде потерпели поражение 1:3.

Сначала матч Шотландия – Украина был запланирован на 24 марта, но из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на украинские территории игру перенесли на июнь.

Победитель одноматчевой встречи Шотландия – Украина выйдет в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на Мундиаль против команды Уэльса.