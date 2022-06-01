Июнь, 01 в 13:50

Сборная Украины встретится с командой Шотландии в рамках матча плей-офф отбора к чемпионату мира-2022. Игра состоится 1 июня в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шотландия — Украина?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Футбол 1 и Индиго TV (временный транслятор контента ТРК Украина, — Ред.).

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Это будет третья встреча в истории. Ранее сборные встречались в матчах отбора на Евро-2008. В домашней игре украинцы одержали победу со счетом 2:0, а на выезде потерпели поражение 1:3.

Сначала игра Шотландия – Украина должна была состояться 24 марта, но из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины встречу перенесли на 1 июня.

Победитель одноматчевого противостояния Шотландия – Украина сойдется с командой Уэльса 5 июня в Кардиффе, где разыграет последнюю от Европы путевку на Мундиаль в Катаре-2022.

В случае если сине-желтые успешно завершат оба матча, то попадут на ЧМ, где по итогам жеребьевки будут играть в одной группе с Англией, США и Ираном.