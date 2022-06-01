Гораздо больше, чем футбол: Шевченко об игре отбора на ЧМ-2022 против Шотландии

Июнь, 01 в 15:06

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко говорит, что полуфинальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии для украинцев “намного больше, чем футбол”.

Национальная команда Украины претендует на участие во втором в истории независимости страны чемпионате мира по футболу. Впервые сине-желтые участвовали в футбольном Мундиале в 2006 году, когда турнир проходил в Германии, и дошли до 1/4 финала.

Сначала матч Шотландия – Украина должен был состояться 24 марта, но после полномасштабного вторжения России в Украину ФИФА перенесла встречу на июнь.

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– Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. На мой взгляд, нужно отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для тех, кто дома, для тех, кто защищает страну, для тех, кто покинул страну, – сказал BBC Sport экс-наставник сборной Украины.

Победитель встречи в Глазго в воскресенье, 5 июня, встретится с командой Уэльса в Кардиффе в борьбе за последнюю европейскую путевку в Катар.

— Я знаю, что стадион будет переполнен, а шотландские болельщики, а также те, кто будет смотреть игру по всему миру, украинцы или нет, будут болеть. Я верю, что мы можем победить, а затем одолеть Уэльс, чтобы выйти на ЧМ. Игроки знают, что им нужно делать, – сказал Шевченко.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков говорит, что моральный дух его игроков “заоблачный”.

— Нет нужды влиять на них или что-либо говорить. Они опытные футболисты и прекрасно все понимают, – сказал Петраков.

Для украинской команды подготовка к игре получилась непростой. Игроки готовились за пределами страны на протяжении месяца на тренировочных полях в Словении. Сине-желтые провели три спарринга против клубов из Германии, Италии и Хорватии в рамках подготовки.