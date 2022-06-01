Шотландия — Украина: прогноз букмекеров на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022

Июнь, 01 в 14:06

Сборная Украины в среду, 1 июня, проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии. Встреча состоится на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Шотландия – Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Стива Кларка. На победу сборной Шотландии принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех сине-желтых оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи в основное время – 3.05.

На то, что тартановая армия одержит победу в овертайме дают – 9.90. Соответствующий успех украинцев оценивают в 12.00. Шансы на успех обеих команд после серии пенальти оценивают в 9.20.

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Матч доверили судить нидерландской бригаде арбитров во главе с рефери Дани Маккели. Ему будут ассистировать соотечественники: Хессел Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого рефери исполнит Сердар Гезюбюк.

Ответственным арбитром за систему VAR станет Паулюс ван Букел. Ему будет ассистировать Йохэм Камфейс.

Это будет третья встреча в истории. Команды встречались в матче отбора на чемпионат Европы в 2006 и 2007 годах. В домашнем матче украинцы одержали победу со счетом 2:0, а на выезде потерпели поражение 1:3.

Официальная заявка сборной Украины на игру:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык(Ворскла Полтава).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык(Ворскла Полтава). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота (все — Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота (все — Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (оба – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (оба – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия).

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в официальную заявку не попали Данило Сикан (Ганза, Германия), Денис Попов (Динамо Киев) и Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Сначала матч Шотландия – Украина был запланирован на 24 марта, но из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на украинские территории игру перенесли на июнь.

Победитель одноматчевой встречи Шотландия – Украина выйдет в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на Мундиаль против команды Уэльса.