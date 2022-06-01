Июнь, 01 в 0:20

Футболист сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать слез, говоря о войне на родине, во время пресс-конференции перед матчем против Шотландии.

— Во-первых, я хотел бы поблагодарить за всю поддержку и оказанную украинскому народу помощь Шотландской футбольной ассоциации, их сборной, тренерскому штабу, футболистам. Я разговаривал с несколькими игроками сборной Шотландии. Очень благодарен им за поддержку. Настроение боевое. Каждый из игроков понимает происходящую в нашей стране ситуация. Хочу заверить всех, что завтра каждый игрок будет отдавать себя не на сто процентов, а на все двести, — отметил Зинченко.

Он добавил, что невозможно описать, происходящее в Украине. Футболист заявил, что Украина – страна свободы, которая никогда не сдается.

Сейчас смотрят

— Возможно, многие страны не понимают, что сегодня это Украина, а завтра они могут быть. Поэтому мы должны быть объединены и вместе победить российскую агрессию, — отметил Александр Зинченко.

Также он рассказал, что оружие в руках держал несколько раз, поэтому от него пользы больше в Англии. Футболист занимается гуманитарными вопросами и освещением войны в Украине.

— Я уверен, что за нами будет наблюдать вся Украина. Мы будем ощущать ее поддержку. Мы можем многое говорить, но нужно все доказывать на поле. Завтра мы попытаемся сделать наших людей счастливыми и гордыми, — заявил Зинченко.