Каждая игра как финал: Зинченко и Малиновский об игре против Шотландии

Июнь, 02 в 1:16

Футболисты сборной Украины Руслан Малиновский и Александр Зинченко прокомментировали победу над сборной Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Малиновский отметил, что чувствует гордость за команду, ведь сине-желтые показали “очень высокий уровень игры”, а также гордость за болельщиков, создавших отличную атмосферу на стадионе Хэмпден Парк в Глазго и тех, кто сейчас на передовой.

— Я знаю, что многие смотрели матч на телефоне или читали онлайн-трансляцию. Мне очень жаль, что это был матч, в котором есть только один победитель. У Шотландии очень хорошая команда, отличные болельщики. Они имеют право играть на ЧМ. Нас отлично приняли. Но у футбола есть один победитель. Мы победили, – сказал Малиновский.

Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча в финале отбора против Уэльса, отметив, что для сборной – “каждая игра как финал”.

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— Мы как команда мечтали о чемпионате мира, и сейчас у нас еще одна игра. Мы должны выиграть ее. Мы знали, что будет тяжело, но мы забили три гола и могли забить даже больше. Игра с Уэльсом будет очень важной. Это финал. Каждый из нас должен показать лучшую игру в нашей жизни, и мы увидим, что произойдет, – сказал Зинченко.

1 июня сборная Украины обыграла команду Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 со счетом 3:1. Голами в матче отличились Ярмоленко, Яремчук и Довбик. За шотландцев забил МакГрегор.

Решающий матч за путевку в Катар на Мундиаль состоится 5 июня в Кардиффе, в котором Украина сыграет против команды Уэльса.