Июнь, 02 в 0:12

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу сборной Украины против Шотландии в плей-офф отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года.

— Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы! Радость нашим военным, всей нашей стране. Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за Ще не вмерла Україна… которую не заглушить. Воюем, деремся, выстоим, победим. Потому что украинцы! – написал президент в соцсетях.

Сборная Украины в среду, 1 июня, встречалась с командой Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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Это была де-факто первая игра сине-желтых в 2022 году, если не учитывать три товарищеских встреч против клубов из Германии, Италии и Хорватии.

Игра на Хэмпден Парк в Глазго завершилась со счетом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Яремчука и Довбика. Единственный гол в футболке тартановой армии забил МакГрегор. Теперь сине-желтых ждет игра в Кардиффе против команды Уэльса. Матч состоится 5 мая, когда и определится обладатель последней путевки от Европы на Мундиаль.