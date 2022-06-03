Уэльс — Украина: прогноз букмекеров на матч плей-офф финала отбора на ЧМ-2022

Июнь, 03 в 13:35

Сборная Украины в воскресенье, 5 июня, проведет финальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против сборной Уэльса. Встреча состоится на стадионе Кардифф Сити в Кардиффе. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Прогноз на матч Уэльс – Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.75. Успех драконов оценивают в 2.85. Ничейный результат встречи в основное время – 3.05.

На то, что сине-желтые одержит победу в овертайме дают – 10.50. Ответный успех валлийцев оценивают в 11.00. Шансы на успех обеих команд после серии пенальти оценивают в 9.40.

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Матч доверили судить испанской бригаде арбитров во главе с рефери Антонио Матео Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Карлос дель Серро.

Ответственным арбитром за систему VAR станет Хуан Мартинес. Ему будет ассистировать Рикардо де Бургос.

Это будет четвертая встреча команд в истории. Ранее сборные встречались дважды в отборе на чемпионат мира 2002 года и в товарищеском матче в 2016 году. В 2001 году оба матча завершились ничейным счетом 1:1, а в товарищеском матче фортуна была на стороне драконов – 1:0.

В полуфинальном матче отбора 5 июня сборная Украины одолела Шотландию со счетом 3:1. Голами в матче отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. За шотландцев забил Каллум МакГрегор.

Команда Уэльса в полуфинале отбора, который прошел 24 марта, обыграла сборную Австрии со счетом 2:1. Дублем в ворота австрийцев отличился Гарет Бэйл.

Победитель одноматчевой встречи Уэльс — Украина выйдет в финальную часть ЧМ-2022 и попадет в квартет В, где его ждут команды США, Ирана и Англии. Мундиаль в Катаре должен стартовать 21 ноября и завершится финальным матчем 18 декабря 2022 года.