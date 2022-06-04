Где смотреть матч Уэльс — Украина в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022

Июнь, 04 в 17:39

Сборная Украины встретится с командой Уэльса в рамках матча финала плей-офф отбора к чемпионату мира-2022. Игра состоится 5 июня в Кардиффе на стадионе Кардифф Сити.

Начало матча в 19.00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Уэльс – Украина?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Футбол 1 и Индиго TV (временный транслятор контента ТРК Украина, — Ред.). Последний также доступен на видеосервисе Megogo.

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Это будет четвертая встреча команд в истории. Ранее сборные дважды встречались в отборе на чемпионат мира 2002 года и в товарищеском матче в 2016 году. В 2001 году оба матча завершились ничейным счетом 1:1, а в товарищеском матче удача была на стороне драконов – 1:0.

В полуфинальном матче отбора 5 июня сборная Украины одолела Шотландию со счетом 3:1. Голами в матче отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. Уэльс в полуфинале обыграл Австрию со счетом 2:1.

Победитель одноматчевого противостояния Уэльс — Украина выйдет в финальный розыгрыш ЧМ-2022 в Катаре.

В случае если фортуна в матче будет на стороне сине-желтых, то на Мундиале они попадут в квартет В, где по итогам жеребьевки сыграют на стадии группового этапа с Англией, США и Ираном.