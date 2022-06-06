Ирландия — Украина: прогноз букмекеров на матч первого тура Лиги наций

Июнь, 06 в 16:31

Сборная Украины в среду, 9 июня, проведет матч первого тура Лиги наций-2022/23 в дивизионе В против сборной Ирландии. Встреча состоится на стадионе Авива в Дублине. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Прогноз матча Ирландия — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Стивена Кенни. На победу сборной Ирландии принимают ставки с коэффициентом 2.41. Успех сине-желтых оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи в основное время – 3.15.

Матч доверили судить словацкой бригаде арбитров во главе с рефери Филиппом Гловой. Ему будут ассистировать соотечественники: Даниель Полачек и Адам Еккель. Обязанности четвертого рефери исполнит Михал Оценаш.

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Это будет первая встреча в истории. Сборная Украины еще ни разу не встречалась с зеленой армией, ни в товарищеских матчах, ни в турнирах.

4 июня Ирландия уже провела первую встречу в этом розыгрыше Лиги наций, неожиданно уступив сборной Армении со счетом 1:0 на выезде. Для сине-желтых это будет первая игра в третьем по счету розыгрыше турнира.

5 июня сборная Украины в финальном матче за выход на чемпионат мира-2022 уступила команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе. Единственный мяч в ворота нашей сборной был забит после рикошета от Андрея Ярмоленко.