Июнь, 07 в 9:57

В Кардиффе (Великобритания) на стадион перед матчем нашей сборной и сборной Уэльса украинские фанаты поквитались с футболкой бывшего капитана Анатолия Тимощука.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Так, перед игрой украинские болельщики бросили на землю футболку с надписью Тимощук и начали вытирать об нее ноги. Кстати, с другой стороны на футболке написано Газпром.

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– Вытирайте ноги! Мы должны уважать валлийцев, наших гостей – вытирайте ноги об этого негодяя, покинувшего нашу команду, – кричит один из фанатов и подчеркивает, что Тимощук работает на Газпром.

A Tymoshchuk shirt get the door mat treatment in Cardiff today pic.twitter.com/dlbWXreE9n — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022

Следует отметить, что бывший игрок сборной Украины и Шахтера до сих пор никак не прокомментировал войну в Украине. К тому же он продолжает работать в российском Зените.

Ранее главный тренер футбольного клуба Аль-Айн из ОАЭ Сергей Ребров предположил, что молчание Анатолия Тимощука после полномасштабного российского вторжения в Украину и его работа в питерском Зените означает, что работать кроме как в России, ему негде.