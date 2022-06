В Кардиффе (Великобритания) на стадион перед матчем нашей сборной и сборной Уэльса украинские фанаты поквитались с футболкой бывшего капитана Анатолия Тимощука.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Так, перед игрой украинские болельщики бросили на землю футболку с надписью Тимощук и начали вытирать об нее ноги. Кстати, с другой стороны на футболке написано Газпром.

A Tymoshchuk shirt get the door mat treatment in Cardiff today pic.twitter.com/dlbWXreE9n

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022