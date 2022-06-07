Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Бросил нашу команду: в Кардиффе фанаты вытерли ноги о футболку Тимощука

Марта Бондаренко, редактор ленты
Анатолій Тимощук
Фото: УНИАН

В Кардиффе (Великобритания) на стадион перед матчем нашей сборной и сборной Уэльса украинские фанаты поквитались с футболкой бывшего капитана Анатолия Тимощука.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Так, перед игрой украинские болельщики бросили на землю футболку с надписью Тимощук и начали вытирать об нее ноги. Кстати, с другой стороны на футболке написано Газпром.

Сейчас смотрят

– Вытирайте ноги! Мы должны уважать валлийцев, наших гостей – вытирайте ноги об этого негодяя, покинувшего нашу команду, – кричит один из фанатов и подчеркивает, что Тимощук работает на Газпром.

Следует отметить, что бывший игрок сборной Украины и Шахтера до сих пор никак не прокомментировал войну в Украине. К тому же он продолжает работать в российском Зените.

Ранее главный тренер футбольного клуба Аль-Айн из ОАЭ Сергей Ребров предположил, что молчание Анатолия Тимощука после полномасштабного российского вторжения в Украину и его работа в питерском Зените означает, что работать кроме как в России, ему негде.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка