Украина — Армения: прогноз букмекеров на матч третьего тура Лиги наций

Июнь, 10 в 13:27

Сборная Украины в субботу, 11 июня, проведет матч третьего тура Лиги наций-2022/23 в дивизионе В против сборной Армении. Встреча состоится на стадионе ЛСК в польском Лодзе. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Прогноз матча Украина — Армения

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. Победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.25. Успех армян оценивают в 13.50. Ничейный результат встречи в основное время – 6.40.

Матч доверили судить польской бригаде арбитров во главе с рефери Даниэлем Стефански. Ему будут ассистировать соотечественники: Давид Голис и Михал Обукович. Обязанности четвертого рефери исполнит Лукаш Кузьма.

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Ответственным за систему VAR будет Петр Ласык. Ему будет ассистировать Кжиштоф Мырмус.

Это будет девятая встреча команд в истории. Из них пять завершились в пользу сине-желтых, еще трижды команды разошлись ничьей. Впервые сборные встретились в отборе к ЧМ-1998 – та игра в Киеве завершились со счетом 1:1. Но в последний раз украинцы и армяне играли почти 20 лет назад в отборе на чемпионат Европы-2004. Встреча на стадионе Украина во Львове завершилась триумфом сине-желтых – 4:3.

8 июня сборная Украины с победы над Ирландией со счетом 1:0 стартовала в текущем розыгрыше Лиги наций. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.

В турнирной таблице группы 1 команды Шотландии, Украины и Армении имеют по три очка. В Ирландии пока ноль после двух проведенных матчей.