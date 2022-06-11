Где смотреть матч Украина — Армения в Лиге наций УЕФА

Июнь, 11 в 11:52

Сборная Украины встретится с командой Армении в рамках матча третьего тура Лиги наций УЕФА сезона 2022/23 в дивизионе В. Игра состоится 11 июня в польском Лодзе на стадионе ЛСК.

Начало матча в 16.00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина — Армения?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Oll.tv, телеканалах Футбол 1 и Индиго TV (временный транслятор контента ТРК Украина, — Ред.). Последний также доступен на видеосервисе Megogo.

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Это будет девятая встреча команд в истории. Пять раз матчи завершались победой сине-желтых, еще трижды – ничьей. В последний раз украинцы и армяне играли почти 20 лет назад в отборе на чемпионат Европы-2004. Встреча на стадионе Украина во Львове была богата голами и завершилась триумфом сине-желтых — 4:3.

8 июня сборная Украины экстремальным составом победила Ирландию в первом матче текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.

В турнирной таблице группы 1 команды Шотландии, Украины и Армении имеют по три очка. В Ирландии пока ноль после двух проведенных матчей.