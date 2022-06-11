Украина — Армения: прогноз букмекеров на матч третьего тура Лиги наций

Июнь, 11 в 13:01

Сборная Украины в субботу, 11 июня, проведет матч третьего тура Лиги наций-2022/23 в дивизионе В против сборной Армении. Встреча состоится на стадионе ЛСК в польском Лодзе. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Прогноз матча Украина — Армения

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. Победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.22. Успех армян оценивают в 14.50. Ничейный результат встречи в основное время – 6.70.

Матч доверили судить польской бригаде арбитров во главе с рефери Даниэлем Стефански. Ему будут ассистировать соотечественники: Давид Голис и Михал Обукович. Обязанности четвертого рефери исполнит Лукаш Кузьма.

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Ответственным за систему VAR будет Петр Ласык. Ему будет ассистировать Кжиштоф Мырмус.

Официальная заявка сборной Украины на игру:

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия). Полузащитники: Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (оба — Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (оба — Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Ганза, Германия), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия).

Из тех футболистов, которые находятся в Лодзе, в официальную заявку не попали Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия) и Александр Сирота (Динамо Киев).

Это будет девятая встреча команд в истории. Из них пять завершились в пользу сине-желтых, еще трижды команды разошлись ничьей. Впервые сборные встретились в отборе к ЧМ-1998 – та игра в Киеве завершились со счетом 1:1. Но в последний раз украинцы и армяне играли почти 20 лет назад в отборе на чемпионат Европы-2004. Встреча на стадионе Украина во Львове завершилась триумфом сине-желтых – 4:3.

8 июня сборная Украины с победы над Ирландией со счетом 1:0 стартовала в текущем розыгрыше Лиги наций. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.

В турнирной таблице группы 1 команды Шотландии, Украины и Армении имеют по три очка. В Ирландии пока ноль после двух проведенных матчей.