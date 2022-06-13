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Где смотреть матч Украина — Ирландия в Лиге наций УЕФА

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Сборная Украины встретится с командой Ирландии в рамках матча четвертого тура Лиги наций УЕФА сезона 2022/23 в дивизионе В. Игра состоится 14 июня в польском Лодзи на стадионе ЛСК.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Ирландия?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Oll.tv, телеканалах Футбол 1 и Индиго TV (временный транслятор контента ТРК Украина, — Ред.). Последний также доступен на видеосервисе Megogo.

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Это будет вторая встреча команд в истории. В первый раз команды встретились 8 июня в матче второго тура Лиги наций. Игра на стадионе Авива в Дублине завершилась победой сборной Украины со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.

В предыдущем туре сине-желтые одолели в Лодзи сборную Армении. Игра завершилась с разгромным счетом 3:0.

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В турнирной таблице группы 1 Украина занимает первое место, имея в своем активе 6 очков в двух матчах. Второй идет Ирландия (3 очка в 3 матчах), третья Шотландия (3 очка в 2 матчах) и последняя – Армения (3 очка в трех матчах).

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