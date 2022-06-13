Украина – Ирландия: прогноз букмекеров на матч четвертого тура Лиги наций

Июнь, 13 в 19:59

Сборная Украины во вторник, 14 июня, проведет матч четвертого тура Лиги наций-2022/23 в дивизионе В против сборной Ирландии. Встреча состоится на стадионе ЛСК в польском Лодзи. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз матча Украина — Ирландия

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. Победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.78. Успех зеленой армии оценивают в 5.40. Ничейный результат встречи в основное время – 3.50.

Матч доверили судить турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Али Палабыйыком. Ему будут ассистировать соотечественники: Шеркан Олгюнкан и Джейхун Сасигюзел. Обязанности четвертого рефери исполнит Хюсейин Гечек.

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Ответственным за систему VAR будет Мете Калкаван. Ему будет ассистировать Абдулла Эзкара.

Это будет вторая встреча команд в истории. В первый раз команды встретились 8 июня в матче второго тура Лиги наций. Игра на стадионе Авива в Дублине завершилась победой сборной Украины со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.

В турнирной таблице группы 1 Украина занимает первое место, имея в своем активе 6 очков в двух матчах. Второй идет Ирландия (3 очка в 3 матчах), третья Шотландия (3 очка в 2 матчах) и последняя – Армения (3 очка в трех матчах).