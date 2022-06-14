Украина – Ирландия: прогноз букмекеров на матч четвертого тура Лиги наций

Июнь, 14 в 13:59

Сборная Украины во вторник, 14 июня, проведет матч четвертого тура Лиги наций-2022/23 в дивизионе В против сборной Ирландии. Встреча состоится на стадионе ЛСК в польском Лодзи. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Прогноз матча Украина — Ирландия

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. Победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.87. Успех зеленой армии оценивают в 4.80. Ничейный результат встречи в основное время – 3.40.

Матч доверили судить турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Али Палабыйыком. Ему будут ассистировать соотечественники: Шеркан Олгюнкан и Джейхун Сасигюзел. Обязанности четвертого рефери исполнит Хюсейин Гечек.

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Ответственным за систему VAR будет Мете Калкаван. Ему будет ассистировать Абдулла Эзкара.

Официальная заявка сборной Украины на игру:

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия). Полузащитники: Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (все — Динамо Киев), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Данило Игнатенко (Бордо, Франция), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (все — Динамо Киев), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Данило Игнатенко (Бордо, Франция), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук (Бенфика, Португалия) и Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Это будет вторая встреча команд в истории. В первый раз команды встретились 8 июня в матче второго тура Лиги наций. Игра на стадионе Авива в Дублине завершилась победой сборной Украины со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.

В турнирной таблице группы 1 Украина занимает первое место, имея в своем активе 6 очков в 2 матчах. Второй идет Ирландия (3 очка в 3 матчах), третья Шотландия (3 очка в 2 матчах) и последняя – Армения (3 очка в 3 матчах).