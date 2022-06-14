Украина – Ирландия: прогноз букмекеров на матч четвертого тура Лиги наций
Сборная Украины во вторник, 14 июня, проведет матч четвертого тура Лиги наций-2022/23 в дивизионе В против сборной Ирландии. Встреча состоится на стадионе ЛСК в польском Лодзи. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.
Прогноз матча Украина — Ирландия
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. Победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.87. Успех зеленой армии оценивают в 4.80. Ничейный результат встречи в основное время – 3.40.
Матч доверили судить турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Али Палабыйыком. Ему будут ассистировать соотечественники: Шеркан Олгюнкан и Джейхун Сасигюзел. Обязанности четвертого рефери исполнит Хюсейин Гечек.
Ответственным за систему VAR будет Мете Калкаван. Ему будет ассистировать Абдулла Эзкара.
Официальная заявка сборной Украины на игру:
- Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
- Полузащитники: Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук (все — Динамо Киев), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Данило Игнатенко (Бордо, Франция), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).
- Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук (Бенфика, Португалия) и Александр Пихаленок (СК Днепр-1).
Это будет вторая встреча команд в истории. В первый раз команды встретились 8 июня в матче второго тура Лиги наций. Игра на стадионе Авива в Дублине завершилась победой сборной Украины со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.
В турнирной таблице группы 1 Украина занимает первое место, имея в своем активе 6 очков в 2 матчах. Второй идет Ирландия (3 очка в 3 матчах), третья Шотландия (3 очка в 2 матчах) и последняя – Армения (3 очка в 3 матчах).