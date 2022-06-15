Сборная Украины расписала ничью с Ирландией в матче Лиги наций
Сборная Украины разошлась ничьей с командой Ирландии в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. Встреча прошла в польском Лодзи на стадионе ЛКС и завершилась со счетом 1:1.
Первый хороший момент в матче создали номинальные хозяева поля, когда Руслан Малиновский мощно пробил из-за пределов штрафной, но голкипер Куивин Келлехер не без проблем справился с ударом.
Но ближе к экватору первого тайма Малиновский получил повреждение в единоборстве с Джошем Калленом и вынужден был досрочно покинуть поле.
Ирландцы открыли счет в матче – на 32-й минуте отличился Нэйтан Коллинз. Защитник совершил перехват, после чего пошел по центру и вошел в чужую штрафную, обыграл по пути украинца, а в завершение внешней стороной стопы пробил в угол.
Украинцы восстановили паритет во встрече сразу после перерыва благодаря точному удару Артема Довбика. Сначала Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную соперников, сместился и прострелил, откуда Довбик отправил мяч в угол ворот Келлехера.
Таким образом, сборная Украины набрала 7 очков в трех матчах текущего розыгрыша Лиги наций и занимает первое место в квартете 1 дивизиона В. Второй идет Шотландия (6 очков в трех матчах), Ирландия (4 очка в четырех матчах) третья, а замыкает квартет Армения (3 очка в четырех матчах).
Украина — Ирландия — 1:1
- Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сикан, 73), Ярмоленко.
- Ирландия: Келлехер, Коллинз, О’Ши, Ленихан, МакКлейн, Браун, Каллен, Молумби (Хендрик, 67), Хоган (Кин, 56), Парротт (Огбене, 80), Найт (Хурихейн, 67).
- Голы: Довбик, 47 — Коллинз, 31
В первом матче Лиги наций-2022/23 Украина минимально одолела Ирландию в Дублине со счетом 1:0. А во втором в Лодзи подопечные Александра Петракова разгромили сборную Армении 3:0.
Следующие матчи Лиги наций состоятся уже осенью. Выездная игра сине-желтых против Шотландии намечена на 21 сентября.