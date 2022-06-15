Сборная Украины расписала ничью с Ирландией в матче Лиги наций

Июнь, 14 в 23:38

Сборная Украины разошлась ничьей с командой Ирландии в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. Встреча прошла в польском Лодзи на стадионе ЛКС и завершилась со счетом 1:1.

Первый хороший момент в матче создали номинальные хозяева поля, когда Руслан Малиновский мощно пробил из-за пределов штрафной, но голкипер Куивин Келлехер не без проблем справился с ударом.

Но ближе к экватору первого тайма Малиновский получил повреждение в единоборстве с Джошем Калленом и вынужден был досрочно покинуть поле.

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Ирландцы открыли счет в матче – на 32-й минуте отличился Нэйтан Коллинз. Защитник совершил перехват, после чего пошел по центру и вошел в чужую штрафную, обыграл по пути украинца, а в завершение внешней стороной стопы пробил в угол.

Украинцы восстановили паритет во встрече сразу после перерыва благодаря точному удару Артема Довбика. Сначала Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную соперников, сместился и прострелил, откуда Довбик отправил мяч в угол ворот Келлехера.

Таким образом, сборная Украины набрала 7 очков в трех матчах текущего розыгрыша Лиги наций и занимает первое место в квартете 1 дивизиона В. Второй идет Шотландия (6 очков в трех матчах), Ирландия (4 очка в четырех матчах) третья, а замыкает квартет Армения (3 очка в четырех матчах).

Украина — Ирландия — 1:1

Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сикан, 73), Ярмоленко.

Ризнык, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сикан, 73), Ярмоленко. Ирландия: Келлехер, Коллинз, О’Ши, Ленихан, МакКлейн, Браун, Каллен, Молумби (Хендрик, 67), Хоган (Кин, 56), Парротт (Огбене, 80), Найт (Хурихейн, 67).

Келлехер, Коллинз, О’Ши, Ленихан, МакКлейн, Браун, Каллен, Молумби (Хендрик, 67), Хоган (Кин, 56), Парротт (Огбене, 80), Найт (Хурихейн, 67). Голы: Довбик, 47 — Коллинз, 31

В первом матче Лиги наций-2022/23 Украина минимально одолела Ирландию в Дублине со счетом 1:0. А во втором в Лодзи подопечные Александра Петракова разгромили сборную Армении 3:0.

Следующие матчи Лиги наций состоятся уже осенью. Выездная игра сине-желтых против Шотландии намечена на 21 сентября.