Июнь, 15 в 14:09

В Украине инициировали введение санкций против трех российских спортивных журналистов-пропагандистов. В частности, Дмитрия Губерниева, Антона Анисимова, Андрея Сидорчика.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

— Эти так называемые спортивные “журналисты”, “комментаторы” и “телеведущие” публично призывают к войне против Украины и поддерживают военные преступления России на нашей территории, — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что Губерниев, Анисимов и Сидорчик позволяют себе неприемлемые высказывания по поводу украинских спортсменов.

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В Минспорта добавили, что на рассмотрении Кабмина находится еще один список из 10 кандидатов в список санкций.

В их числе президент Международной федерации шахмат, россиянин Аркадий Дворкович, шахматист из Крыма Сергей Карякин, функционеры Юнармии Никита Нагорный, Виктор Кауров, Светлана Хоркина, депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Анатолий Карпов и другие.

Кроме того, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования при допуске к ним представителей России и Беларуси.

Источник: Министерство молодежи и спорта Украины

Фото: Дмитрий Губерниев