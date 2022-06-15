Губерниев и не только: Украина готовит санкции против трех спортивных пропагандистов из РФ
В Украине инициировали введение санкций против трех российских спортивных журналистов-пропагандистов. В частности, Дмитрия Губерниева, Антона Анисимова, Андрея Сидорчика.
Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
— Эти так называемые спортивные “журналисты”, “комментаторы” и “телеведущие” публично призывают к войне против Украины и поддерживают военные преступления России на нашей территории, — отметили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что Губерниев, Анисимов и Сидорчик позволяют себе неприемлемые высказывания по поводу украинских спортсменов.
В Минспорта добавили, что на рассмотрении Кабмина находится еще один список из 10 кандидатов в список санкций.
В их числе президент Международной федерации шахмат, россиянин Аркадий Дворкович, шахматист из Крыма Сергей Карякин, функционеры Юнармии Никита Нагорный, Виктор Кауров, Светлана Хоркина, депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Анатолий Карпов и другие.
Кроме того, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования при допуске к ним представителей России и Беларуси.
Источник: Министерство молодежи и спорта Украины
Фото: Дмитрий Губерниев