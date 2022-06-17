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Факты / Спорт

Неужели мы настолько плохи? Костюк о гендерном разрыве в оплате в теннисе

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Марта Костюк
Фото: Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк подвергла критике гендерный разрыв в оплате труда в теннисе.

Прошлогодние исследования показали, что топовые теннисистки зарабатывают в среднем на 34% меньше, чем их коллеги-мужчины.

В Twitter 19-летняя Костюк подчеркнула этот пробел, опубликовав скриншоты призовых из двух турниров уровня Tour 500 – одного мужского и одного женского.

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Цифры показывают, что призовой фонд за победу мужского турнира ATP Halle 500 составляет $418 тыс., тогда как призовой фонд за победу на прошлогоднем женском WTA Berlin 500 составил всего $58 тыс. Такая разница составляет 87%.

— Неужели мы так плохи? – написала Костюк.

Теннисный репортер Бен Ротенберг отметил, что призовой фонд WTA Berlin 500 вырос до $98 тыс., сократив разрыв между двумя турнирами до 77%.

Но он добавил, что Костюк права, указав на разницу и что разница в оплате между мужскими и женскими турнирами все еще “значительно растет”.

На турнире Masters 1000 в Риме в прошлом месяце, в котором участвовали мужчины и женщины, британский репортер Кэтрин Витакер освещала подобную проблему.

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Она отметила, что женщины, достигшие тех же позиций, что и мужчины на турнирах, зарабатывают гораздо меньше, особенно победители. Победитель мужского турнира Новак Джокович выиграл $877 тыс., а победитель женского турнира Ига Швентек – всего $338 тыс.

— Римский призовой фонд на следующей неделе. Те же очки, то же статус, та же сцена. Единственное, что сделало бы это терпимым – это если бы Тейлор Свифт написала об этом песню, – написала тогда она.

Хотя разница в оплате между турнирами ATP и WTA одного уровня существует, четыре турнира серии Grand Slam выплачивают мужчинам и женщинам одинаковые призовые по сумме. Так же, как и турниры серии Masters, такие как Индиан-Уэллс и Miami Open.

Источник: Insider
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