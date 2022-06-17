Неужели мы настолько плохи? Костюк о гендерном разрыве в оплате в теннисе

Июнь, 17 в 15:34

Третья ракетка Украины Марта Костюк подвергла критике гендерный разрыв в оплате труда в теннисе.

Прошлогодние исследования показали, что топовые теннисистки зарабатывают в среднем на 34% меньше, чем их коллеги-мужчины.

В Twitter 19-летняя Костюк подчеркнула этот пробел, опубликовав скриншоты призовых из двух турниров уровня Tour 500 – одного мужского и одного женского.

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Цифры показывают, что призовой фонд за победу мужского турнира ATP Halle 500 составляет $418 тыс., тогда как призовой фонд за победу на прошлогоднем женском WTA Berlin 500 составил всего $58 тыс. Такая разница составляет 87%.

— Неужели мы так плохи? – написала Костюк.

Теннисный репортер Бен Ротенберг отметил, что призовой фонд WTA Berlin 500 вырос до $98 тыс., сократив разрыв между двумя турнирами до 77%.

Но он добавил, что Костюк права, указав на разницу и что разница в оплате между мужскими и женскими турнирами все еще “значительно растет”.

The numbers in Kostyuk’s tweet were slightly off (not her fault; app was showing 2021 WTA $), but she’s right that the gap between prize money at ATP and WTA is growing considerably. Here’s the money for the two 500 events in Germany this week, ATP 500 Halle and WTA 500 Berlin: pic.twitter.com/Sz9KnrWlT9 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 16, 2022

На турнире Masters 1000 в Риме в прошлом месяце, в котором участвовали мужчины и женщины, британский репортер Кэтрин Витакер освещала подобную проблему.

Она отметила, что женщины, достигшие тех же позиций, что и мужчины на турнирах, зарабатывают гораздо меньше, особенно победители. Победитель мужского турнира Новак Джокович выиграл $877 тыс., а победитель женского турнира Ига Швентек – всего $338 тыс.

— Римский призовой фонд на следующей неделе. Те же очки, то же статус, та же сцена. Единственное, что сделало бы это терпимым – это если бы Тейлор Свифт написала об этом песню, – написала тогда она.

Rome prize money next week. Same points, same status, same stage. The only thing that would make this bearable is if Taylor Swift wrote a song about it. pic.twitter.com/CutdQuIybL — Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) May 8, 2022

Хотя разница в оплате между турнирами ATP и WTA одного уровня существует, четыре турнира серии Grand Slam выплачивают мужчинам и женщинам одинаковые призовые по сумме. Так же, как и турниры серии Masters, такие как Индиан-Уэллс и Miami Open.