Неужели мы настолько плохи? Костюк о гендерном разрыве в оплате в теннисе

Третья ракетка Украины Марта Костюк подвергла критике гендерный разрыв в оплате труда в теннисе.

Прошлогодние исследования показали, что топовые теннисистки зарабатывают в среднем на 34% меньше, чем их коллеги-мужчины.

В Twitter 19-летняя Костюк подчеркнула этот пробел, опубликовав скриншоты призовых из двух турниров уровня Tour 500 – одного мужского и одного женского.

Цифры показывают, что призовой фонд за победу мужского турнира ATP Halle 500 составляет $418 тыс., тогда как призовой фонд за победу на прошлогоднем женском WTA Berlin 500 составил всего $58 тыс. Такая разница составляет 87%.

Теннисный репортер Бен Ротенберг отметил, что призовой фонд WTA Berlin 500 вырос до $98 тыс., сократив разрыв между двумя турнирами до 77%.

Но он добавил, что Костюк права, указав на разницу и что разница в оплате между мужскими и женскими турнирами все еще “значительно растет”.

The numbers in Kostyuk’s tweet were slightly off (not her fault; app was showing 2021 WTA $), but she’s right that the gap between prize money at ATP and WTA is growing considerably.

Here’s the money for the two 500 events in Germany this week, ATP 500 Halle and WTA 500 Berlin: pic.twitter.com/Sz9KnrWlT9

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 16, 2022