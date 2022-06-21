Чтобы сыграть на Уимблдоне, российская теннисистка стала грузинкой
Российская теннисистка Натела Дзаламидзе сменила гражданство за неделю до травяного турнира серии Grand Slam Уимблдона. Это позволяет ей принять участие в турнире.
29-летняя новоиспеченная грузинка Дзаламидзе должна принять участие в парном турнире на Уимблдоне в паре с теннисисткой из Сербии Александрой Крунич. Дзаламидзе занимает 44-е место в мировом рейтинге в женском парном разряде.
Ранее Уимблдон принял решение о запрете теннисистам из России и ее союзницы Беларуси участвовать в турнире после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В комментарии Insider Дзаламидзе заявила, что уже имеет грузинский паспорт и у нее двойное гражданство.
Она сказала, что годами обсуждала изменение национальности с Федерацией тенниса Грузии.
— Это решение было принято, поэтому у меня есть шанс представлять Грузию на Олимпийских играх в Париже, которые должны состояться в 2024 году, — заявила она.
Международная теннисная федерация подтвердила грузинский паспорт Дзаламидзе до истечения срока подачи заявок на Уимблдон на прошлой неделе.
— Национальность игроков, которая определяется как флаг, под которым они играют на профессиональных соревнованиях, является согласованным процессом, регулируемым турами и ITF, – сказал Insider спикер Уимблдонского теннисного турнира.
На открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос. — Ред.) Дзаламидзе выступала под нейтральным флагом.
В апреле Уимблдон объявил, что игроки из России и Беларуси отстранены от Уимблдона, который стартует 27 июня. Это решение неоднозначно приняли в ATP и WTP, а также некоторые игроки. Но организаторы старейшего двухнедельного теннисного турнира остались непоколебимы.