Чтобы сыграть на Уимблдоне, российская теннисистка стала грузинкой

Июнь, 20 в 21:09

Российская теннисистка Натела Дзаламидзе сменила гражданство за неделю до травяного турнира серии Grand Slam Уимблдона. Это позволяет ей принять участие в турнире.

29-летняя новоиспеченная грузинка Дзаламидзе должна принять участие в парном турнире на Уимблдоне в паре с теннисисткой из Сербии Александрой Крунич. Дзаламидзе занимает 44-е место в мировом рейтинге в женском парном разряде.

Ранее Уимблдон принял решение о запрете теннисистам из России и ее союзницы Беларуси участвовать в турнире после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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В комментарии Insider Дзаламидзе заявила, что уже имеет грузинский паспорт и у нее двойное гражданство.

Она сказала, что годами обсуждала изменение национальности с Федерацией тенниса Грузии.

— Это решение было принято, поэтому у меня есть шанс представлять Грузию на Олимпийских играх в Париже, которые должны состояться в 2024 году, — заявила она.

Международная теннисная федерация подтвердила грузинский паспорт Дзаламидзе до истечения срока подачи заявок на Уимблдон на прошлой неделе.

— Национальность игроков, которая определяется как флаг, под которым они играют на профессиональных соревнованиях, является согласованным процессом, регулируемым турами и ITF, – сказал Insider спикер Уимблдонского теннисного турнира.

На открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос. — Ред.) Дзаламидзе выступала под нейтральным флагом.

В апреле Уимблдон объявил, что игроки из России и Беларуси отстранены от Уимблдона, который стартует 27 июня. Это решение неоднозначно приняли в ATP и WTP, а также некоторые игроки. Но организаторы старейшего двухнедельного теннисного турнира остались непоколебимы.