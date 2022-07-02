Июль, 01 в 21:02

Министры спорта более чем 30 европейских и неевропейских стран призывают исключить Россию и Беларусь из международных спортивных федераций.

Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Уже сейчас совместную декларацию о дальнейших санкциях в сфере спорта подписали 25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия. Болгарии, Венгрии и Швейцарии нет в списке подписантов.

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— Требуем приостановки членства российских и белорусских спортивных союзов в международных федерациях, исключения представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, приостановки трансляции международных спортивных мероприятий в России, — заявил министр в ходе пресс-брифинга.

Министр Бортничук напомнил, что 8 марта, в самый разгар масштабной военной агрессии, министры спорта Европы и других стран мира рекомендовали международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды из международных соревнований, а также лишить РФ и Беларусь права на проведение крупных международных мероприятий.

Сейчас же министры отмечают полную поддержку декларации от 8 марта и требуют:

приостановить членство российских и белорусских спортивных органов на национальном уровне в качестве членов международных спортивных федераций;

лица, тесно связанные с российским и белорусским государством, в том числе государственные служащие, должны быть отстранены от влиятельных должностей;

приостановить членство российских и белорусских спортивных органов в международных спортивных федерациях, включая правление и организационные комитеты;

национальным и международным спортивным организациям рассмотреть возможность приостановки трансляции своих спортивных соревнований в России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что стороны Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение договора к Энергетической хартии в отношении Беларуси.