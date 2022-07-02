Июль, 01 в 21:35

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что был в шоке от слов поддержки со стороны экс-боса Королевских гонок Берни Экклстоуна в адрес российского президента Владимира Путина.

Хэмилтон отметил, что миру не нужно слушать тех, “кто верит в войну и убийства людей”.

— Нам больше не нужно слушать кого-нибудь, кто поддерживает войну, перемещение людей и убийства людей. Поддержка такого человека (Путина. — Ред.) – вне моего понимания, — сказал пилот Mercedes накануне Гран-при Британии.

Британский гонщик добавил, что ему трудно было поверить в то, что он услышал от Экклстоуна.

Сейчас смотрят

— Такие взгляды отбрасывают нас на десятилетия, и нам еще предстоит увидеть всю тяжесть и боль. Нам не нужно поддерживать таких людей, нужно смотреть в будущее. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего хорошего, – предлагает Хэмилтон.

Формула-1 быстро дистанцировалась от мнения своего бывшего босса. Представители чемпионата Ф-1 заявили, что комментарии Экклстоуна “являются лишь его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта”.

Ранее 91-летний Экклстоун во время включения в программе Good Morning Britain публично поддержал Владимира Путина, отметив, что готов “принять за него пулю”. А в войне в Украине, которую развязала Россия, пожилой мужчина обвинил Владимира Зеленского.

Источник: PlanetF1