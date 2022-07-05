Новый сезон УПЛ будет стартовать в Киеве и четырех областях — Павелко

Июль, 04 в 22:03

Новый сезон украинской футбольной Премьер-лиги будут играть в Киеве и четырех областях. Об этом рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, кроме столицы матчи УПЛ планируют играть в Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

— Это те наши регионы, которые имеют много возможностей по футбольной инфраструктуре, — сказал он.

По его словам, список не окончательный, идет работа со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах начался чемпионат.

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Павелко подчеркнул, что список мест проведения игр может быть расширен.

– Мы понимаем, что это большой вызов, – добавил он.

В июне сообщалось, что новый чемпионат УПЛ начнется в августе. Тогда Павелко обещал, что чемпионаты состоятся на всех уровнях, то есть не только розыгрыш УПЛ, но и Первая лига, Вторая лига и женский чемпионат.

Прошлый розыгрыш чемпионата Украины по футболу завершили досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России. Позиции турнирной таблицы закрепили по итогам 18 туров. В итоге первое место осталось за Шахтером, опередившим Динамо на два очка.