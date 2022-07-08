Июль, 08 в 9:32

Утром 8 июля по украинскому времени в американском Бирмингеме завершилась церемония открытия XI Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.

Украинская делегация в этом году самая большая за всю историю – за медали будут бороться 102 спортсмена.

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Как сообщил с места событий в эфире национального марафона ведущий Фактов ICTV Андрей Ковальский, украинцев в США ждал очень теплый прием.

– Сборную Украины на параде все присутствовавшие на стадионе встречали стоя и с аплодисментами. Так тепло встречали только американскую сборную, потому что соревнования проводятся в США, – отметил Андрей Ковальский.

Кроме того, президент Международной ассоциации Всемирных игр Хосе Перурена во время открытия соревнований заявил, что один доллар с каждого проданного на Игры билета будет перечислен на восстановление и помощь Украине.

Украинцев встречали стоя: в США стартовали Всемирные игры по неолимпийским видам спорта / 6 фотографий

XI Всемирные игры по неолимпийским видам спорта будут продолжаться в штате Алабама с 7 по 17 июля.

За 10 дней лучшие спортсмены-неолимпийцы разыграют 206 комплектов медалей в 30 видах спорта.

Украинцы будут бороться за награды в 19 видах.

Уже сегодня начнутся соревнования по каратэ, пауэрлифтингу и подводному плаванию.

Источник: Андрей Ковальский

Фото: Андрей Ковальский