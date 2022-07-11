Александр Свищев: Украина в топ-10 лучших команд Европы по водному поло

Июль, 11 в 13:59

Украина – в топ-10 чемпионата Европы среди женщин U-19. Попасть в десятку лучших – было задачей Александры Мироненко и Евгения Скибы на континентальном первенстве.

Команда выполнила основную цель, несмотря на полномасштабную войну в Украине, ведь в таких условиях не было возможности для полноценной подготовки.

На чемпионате Европы украинки сыграли шесть поединков, два из которых выиграли и в четырех матчах уступили. Следовательно, замкнули десятку сильнейших на турнире.

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Группа D: Великобритания-Украина — 8-13 (1-3, 4-5, 2-3, 1-2);

Группа D: Украина-Португалия — 10-14 (3-1, 3-6, 3-4, 1-3);

Группа D: Нидерланды-Украина — 24-3 (6-0, 8-1, 5-0, 5-2);

1/8 финала: Италия-Украина — 29-4 (6-0, 8-3, 7-1, 8-0);

Классификация 9-12 места: Швейцария-Украина — 1-17 (1-2, 0-4, 0-4, 0-7);

Игра за 9-10 места: Украина-Сербия — 4-12 (2-0, 1-5, 0-4, 1-3).

Выступление женской сборной на чемпионате Европы U-19 подытожил президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев.

— Александр Юрьевич, как оцените результат сборной Украины на чемпионате Европы в Израиле?

— Учитывая то, что в нашей стране идет полномасштабная война, девушки не имели возможности полноценно провести подготовку к чемпионату Европы. Было много трудностей организовать общий и длительный сбор, ведь все игроки находились в разных странах Европы.

Полноценно команда в полном составе тренировалась только в Нидерландах десять дней, а дальше — уже официальные поединки. В Израиле мне понравились задор девушек и характер, который они демонстрировали в каждом матче.

Самоотдача была на очень высоком уровне, и результат я считаю хорошим — Украина в топ-10 лучших команд Европы по водному поло до 19 лет.

От имени руководства ФВПУ, большая благодарность девушкам и тренерскому штабу, что задачи, поставленные перед чемпионатом, выполнены.

— Как думаете, много ли игроков из сборной Украины U-19 могут вскоре быть в национальной женской команде?

— На сегодня я вижу очень большой потенциал у всех девушек, и то, что они вскоре будут в главной женской команде, – вопрос времени.

Если анализировать наш состав, то у нас очень много юных ватерполисток, по возрасту они на два-три года моложе соперниц на турнире. Я видел, как девушки волновались перед каждым поединком в Израиле.

— Сейчас нам тяжело играть и конкурировать с лидерами чемпионата: Италией или Нидерландами, но зато, сборная достойно сыграла остальные поединки против Великобритании, Португалии, Швейцарии и Сербии. Лично меня радует, что команда демонстрировала характер и бойцовские качества во всех матчах. У всех девушек горели глаза, был вот этот пыл к победе, желание достойно представить нашу страну на международной арене.

За эту атмосферу и настроение в матчах хотел бы отдельно поблагодарить тренерский штаб – Александру Мироненко и Евгения Скибу. Была заметна синергия тренеров и команды.

Перед тренерами были непростые задачи – поддерживать психологическое состояние девушек, ведь в Украине идет полномасштабная война, а совсем юные девочки находятся без родителей по несколько месяцев.

— Спортсменки постоянно звонили домой, чтобы услышать голос родителей, с вопросом, все ли у них хорошо и живы ли они и здоровы. Конечно, этот фактор сильно психологически влиял на подготовку команды, и тренеры очень много морально поддерживали девушек и общались. Спасибо им за проделанную работу и спасибо девушкам, достойно представившим Украину на международной арене.

Сейчас нам всем хочется победы и завершения войны. Спортивный же фронт — за нами. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы Украину прославлять победами в водном поло на международной арене.