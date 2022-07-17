Украинка Кулинич стала чемпионкой Всемирных игр-2022 по Муай тай
Фото: Факты ICTV
Украинка Анастасия Кулинич стала чемпионкой Всемирных игр-2022 по таиландскому боксу Муай Тай в весовой категории до 48 кг.
В финале она уверенно победила спортсменку из Канады Реган Говинг. Это уже 14 золото Всемирных игр и всего 40 медаль. Украина поднялась на второе место в медальном зачете.
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Ведущий Факты. Спорт Андрей Ковальский рассказал, что организаторы Всемирных Игр передали украинскому спорту $1 с каждого проданного билета. Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка получил чек на $54 тыс.