Украинка Кулинич стала чемпионкой Всемирных игр-2022 по Муай тай

Июль, 17 в 19:08

Украинка Анастасия Кулинич стала чемпионкой Всемирных игр-2022 по таиландскому боксу Муай Тай в весовой категории до 48 кг.

В финале она уверенно победила спортсменку из Канады Реган Говинг. Это уже 14 золото Всемирных игр и всего 40 медаль. Украина поднялась на второе место в медальном зачете.

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Ведущий Факты. Спорт Андрей Ковальский рассказал, что организаторы Всемирных Игр передали украинскому спорту $1 с каждого проданного билета. Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка получил чек на $54 тыс.