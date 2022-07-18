Июль, 18 в 11:56

Сборная Украины показала лучший результат за всю историю участия во Всемирных играх – третье место в медальном зачете.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

После выступлений наших спортсменов в Бирмингеме на счету Украины 45 медалей: 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых наград.

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В заключительный день соревнований украинцы завоевали шесть наград: три золотых, одну серебряную и две бронзовые.

По словам министра, коллекцию украинских медалей существенно пополнили представители таиландского бокса Муэй Тай. Чемпионами Игр стали: Анастасия Кулинич, Игорь Любченко, Олег Примачев.

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Серебряную медаль завоевал Александр Ефименко, а бронзовая награда досталась Владиславу Микитасю.

Также бронзовыми призерами стали украинские спортивные акробаты Станислав Кукурудз, Юрий Пуш, Юрий Савка, Тарас Яруш.

Вадим Гутцайт подчеркнул, что это выступление украинцев лучшее за всю историю участия нашей страны во Всемирных играх.

Напомним, что украинская гимнастка Виктория Оноприенко выиграла бронзу Всемирных игр в США.

Украинец Богдан Колмаков стал чемпионом Всемирных игр-2022 в паркуре по дисциплине скорость.

Фото: Вадим Гутцайт