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Александр Зинченко покидает Манчестер Сити

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Олександр Зінченко у Манчестер Сіті
Фото: Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко будет играть за лондонский Арсенал.

Известно, что на этой неделе футболист должен пройти медицинское обследование для завершения процедуры перехода в новый клуб.

Контракт футболиста продлится четыре года – до 2026 года.

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Трансфер Александра Зинченко обойдется в £30 млн.

По данным СМИ, клубы обсудили финансовые вопросы 15 июля, а переговоры с игроком завершились 18 июля.

Контракт с Манчестер Сити Александр Зинченко подписал 4 июля 2016 года.

И тем же летом перешел на правах аренды в нидерландский ПСВ.

25 февраля 2017 года вместе с Манчестер Сити Зинченко стал обладателем Кубка Футбольной лиги 2017-2018.

Источник: The Guardian
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