Июль, 19 в 8:27

Украинский легкоатлет Андрей Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту и принес Украине первую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине.

Об этом сообщает НОК Украины.

Херсонец Андрей Проценко с первой попытки взял высоту 2,33 м. Кроме того, это его лучший результат в сезоне.

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Украинец опередил в борьбе за третье место олимпийского чемпиона Токио-2020 Джанмарк Тамбери. Итальянцу понадобилось два подхода, чтобы покорить планку на 2,33 м, подчеркивают НОК.

Напомним, что сборная Украины показала лучший результат за всю историю участия во Всемирных играх – третье место в медальном зачете. На счету Украины 45 медалей: 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых наград.