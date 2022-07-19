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Украина получила первую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Украина получила первую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине
Фото: Getty Images

Украинский легкоатлет Андрей Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту и принес Украине первую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине.

Об этом сообщает НОК Украины.

Херсонец Андрей Проценко с первой попытки взял высоту 2,33 м. Кроме того, это его лучший результат в сезоне.

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Украинец опередил в борьбе за третье место олимпийского чемпиона Токио-2020 Джанмарк Тамбери. Итальянцу понадобилось два подхода, чтобы покорить планку на 2,33 м, подчеркивают НОК.

Напомним, что сборная Украины показала лучший результат за всю историю участия во Всемирных играх – третье место в медальном зачете. На счету Украины 45 медалей: 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых наград.

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