Украинка Магучих стала серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике

Июль, 20 в 14:19

Украинка Ярослава Магучих стала серебряным призером чемпионата мира-2022 по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине в штате Орегон.

Еще одна украинская атлетка Ирина Геращенко остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой.

Магучих уверенно преодолела все отметки до 1,98 м. Двухметровую высоту она, как и Геращенко, взяла со второй попытки. Для Ирины это был личный рекорд, однако высоту 2,02 Геращенко не покорила.

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Ярослава справилась с 2,02 со второй попытки, но уже следующую высоту 2,04 взять не смогла.

— Нашим спортсменам и вообще людям сейчас очень тяжело. Морально сложно соревноваться и сфокусироваться на скачках, но мы должны делать это и показывать результаты. Мы должны постоянно говорить, что украинский народ сильный. Мы боремся за независимость и свободу. Мы с вами победим и будем идти до конца, – сказала Магучих.

Золото досталось австралийской легкоатлетке Элеанор Паттерсон, преодолевшей отметку 2,02 с первой попытки. Бронза у итальянки Елены Валлортигари.

ЧМ-2022 по легкой атлетике. Прыжки в высоту, женщины. Финал

Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2,02 м

Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м

(Украина) – 2,02 м Елена Валлортигара (Италия) – 2,00 м

Ирина Геращенко (Украина) – 2,00 м

Серебро Магучих стала второй медалью Украины на этом чемпионате мира. Ранее в прыжках в высоту бронзу завоевал Андрей Проценко.