Мечта, ставшая реальностью: Зинченко о детском фото в футболке Арсенала
Новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко провел первую тренировку в статусе игрока канониров.
Alongside old friends
Orlando Training Camp pic.twitter.com/8ubwzaTg1S
— Arsenal (@Arsenal) July 23, 2022
В новом клубе украинец уже выбрал себе игровой номер – Зинченко будет выступать под 35-м.
Один из лидеров сборной Украины, комментируя свой трансфер из Манчестер Сити, рассказал, что мечтал выступать за лондонский клуб с детства.
— Прежде всего, я хотел бы сказать, что оказаться в Арсенале — это мечта моего детства, которая стала реальностью. Здесь играли Тьерри Анри и молодой Сеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром этих игр, Арсенала. И, очевидно, тогда я полюбил этот клуб, так что я так взволнован и не могу дождаться, когда смогу выйти на поле, — рассказал он.
В социальных сетях можно найти фото юного Александра в футболке канониров.
Childhood dream:
— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022
Пресс-служба лондонского клуба не упустила случая и поинтересовалась историей этого снимка.
— Да, я помню, это было еще в Донецке, когда я учился в академии Шахтера, и, как я уже говорил, это мечта, ставшая реальностью, — признался Александр.
В Лондоне Зинченко будет работать под руководством Микеля Артеты. В свое время испанский специалист был ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити и хорошо знаком с украинцем.
Александр признался, что фактор Артеты был очень важен для принятия решения о переходе.
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Украинец стал вторым футболистом горожан, кто летом перешел в ряды канониров. Ранее клуб из Лондона подписал бразильского форварда Габриэля Жезуса за €52.2 млн.
22 июля лондонский Арсенал объявил о подписании Александра Зинченко. Соглашение футболиста с канонирами рассчитано на четыре сезона.