Июль, 25 в 23:54

Организаторы олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, представили официальный слоган.

Широко открытые игры (Games wide open, Ouvrons grand les jeux) – так звучит девиз будущих Игр.

Таким образом, организаторы пытаются подчеркнуть равенство между олимпийцами и паралимпийцами, мужчинами и женщинами.

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Организаторы также представили видеоролик. В нем можно увидеть выступления спортсменов настоящего и прошлого, громкие победы, массовые протесты.

Une invitation lancée au monde entier, à venir vivre ensemble des émotions nouvelles ! Vous êtes à 1’30 min de découvrir le slogan de nos Jeux Olympiques ET Paralympiques #EnRoutePourParis2024 pic.twitter.com/t8Fzn41dgU — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2022

Летняя Олимпиада в Париже стартует с 26 июля и продлится до 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Париже могут пройти без участия команд из России и Беларуси. Однако запрет не касается велоспорта, тенниса и дзюдо, где спортсмены могут получить индивидуальный допуск.

Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил Россию и Беларусь к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах.

Источник: Paris 2024