Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Подчеркивает равенство: объявлен официальный слоган Олимпиады-2024 во Франции

Марта Бондаренко, редактор ленты
олімпіада
Фото: Dreamstime

Организаторы олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, представили официальный слоган.

Широко открытые игры (Games wide open, Ouvrons grand les jeux) – так звучит девиз будущих Игр.

Таким образом, организаторы пытаются подчеркнуть равенство между олимпийцами и паралимпийцами, мужчинами и женщинами.

Сейчас смотрят

Организаторы также представили видеоролик. В нем можно увидеть выступления спортсменов настоящего и прошлого, громкие победы, массовые протесты.

Летняя Олимпиада в Париже стартует с 26 июля и продлится до 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Париже могут пройти без участия команд из России и Беларуси. Однако запрет не касается велоспорта, тенниса и дзюдо, где спортсмены могут получить индивидуальный допуск.

Напомним, что Международный олимпийский комитет не допустил Россию и Беларусь к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах.

Источник: Paris 2024

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка