Июль, 31 в 15:17

Украинский спортсмен по прыжкам в высоту Андрей Проценко провел в оккупации в Херсонской области более месяца и готовился к чемпионату мира на огороде с помощью подручных средств.

Об этом идет речь в материале Украинской правды.

24 февраля Андрей Проценко оказался в оккупации в селе под Херсоном. После первой недели шока спортсмен сумел взять себя в руки и возобновил тренировки. Тренироваться пришлось на огороде с помощью подручных средств.

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Из оккупации его семье удалось вырваться только через 40 дней. А 19 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в США он завоевал бронзовую награду, взяв высоту 2,33 метра.

По его словам, завоевать “бронзу” ему помогла злость на Россию.

— 25 февраля я должен был ехать вместе с женой на чемпионат Украины в Сумскую область. 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения, стало известно, что чемпионат почему-то отменили. Когда узнали, что началась война, собрались и поехали в село, на другой берег, поближе к Крыму. Там у родителей была наша дочь. Через несколько часов стало ясно, что россияне уже на мосту, поэтому куда-то уезжать на тот момент не решились. И в итоге провели в селе больше месяца, – рассказал Андрей Проценко.

Легкоатлет первую неделю вообще не тренировался, ведь только читал новости и думал, что должно быть дальше. Когда же приступил к тренировкам, то делал это для того, чтобы отвлечься от новостей о войне.

– Для тренировок я использовал все, что было у меня в деревне. Были металлические прутья, которые вставляют в землю, накрывают пленкой и используют для выращивания ранних овощей. Я брал эти прутья вместо спортивных барьеров, препятствий, – рассказывает Андрей Проценко.

Спортсмен отмечает, что большинство людей в Херсоне настроены патриотически, потому что видели в каком состоянии оккупированный Крым.

— Мало кто хотел быть в России, потому что там нет развития. Если кто хотел немного заработать, то больше ехал в Европу и даже оставался там надолго. Да, в Россию также ехали работать, но даже в той же Москве никто не хотел оставаться, — отмечает украинский спортсмен.

Андрей Проценко рассказал, как он с семьей уезжал из оккупированного села, а затем из Херсона.

Российские военные появились в деревне через две недели, там заняли деревенский дом культуры, загнали технику. Оккупанты патрулировали улицы, искали украинских военных.

Боев в деревне не было, но постоянно раздавались взрывы со стороны Херсона. Случалось, что в центр села прилетали ракеты.

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Когда появилась возможность уехать, сначала доехали в Херсон. А уже потом через несколько дней вместе со знакомыми поехали по дороге на Кривой Рог через Снегиревку.

Андрей Проценко считает, что спорт не может быть вне политики, и он это понимал еще до 24 февраля.

– Российские спортсмены молчат, и это очень обидно для нас, украинцев. У них была возможность донести правду, донести хотя бы что-то до своих поклонников. Обычное население России не уезжает, не видит свет. Он доверяет тому, что им показывают по телевидению. Спортсмены могли бы рассказывать, какой есть мир, и что происходит. Но они, к сожалению, этого не делают, – говорит украинский спортсмен.

Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала серебряным призером чемпионата мира-2022 по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине в штате Орегон.

Фото предоставлены Андреем Проценко для Украинской правды