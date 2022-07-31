Вышел из оккупации и взял медаль ЧМ: легкоатлет Андрей Проценко готовился к соревнованиям на огороде
Украинский спортсмен по прыжкам в высоту Андрей Проценко провел в оккупации в Херсонской области более месяца и готовился к чемпионату мира на огороде с помощью подручных средств.
Об этом идет речь в материале Украинской правды.
24 февраля Андрей Проценко оказался в оккупации в селе под Херсоном. После первой недели шока спортсмен сумел взять себя в руки и возобновил тренировки. Тренироваться пришлось на огороде с помощью подручных средств.
Из оккупации его семье удалось вырваться только через 40 дней. А 19 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в США он завоевал бронзовую награду, взяв высоту 2,33 метра.
По его словам, завоевать “бронзу” ему помогла злость на Россию.
— 25 февраля я должен был ехать вместе с женой на чемпионат Украины в Сумскую область. 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения, стало известно, что чемпионат почему-то отменили. Когда узнали, что началась война, собрались и поехали в село, на другой берег, поближе к Крыму. Там у родителей была наша дочь. Через несколько часов стало ясно, что россияне уже на мосту, поэтому куда-то уезжать на тот момент не решились. И в итоге провели в селе больше месяца, – рассказал Андрей Проценко.
Легкоатлет первую неделю вообще не тренировался, ведь только читал новости и думал, что должно быть дальше. Когда же приступил к тренировкам, то делал это для того, чтобы отвлечься от новостей о войне.
– Для тренировок я использовал все, что было у меня в деревне. Были металлические прутья, которые вставляют в землю, накрывают пленкой и используют для выращивания ранних овощей. Я брал эти прутья вместо спортивных барьеров, препятствий, – рассказывает Андрей Проценко.
Спортсмен отмечает, что большинство людей в Херсоне настроены патриотически, потому что видели в каком состоянии оккупированный Крым.
— Мало кто хотел быть в России, потому что там нет развития. Если кто хотел немного заработать, то больше ехал в Европу и даже оставался там надолго. Да, в Россию также ехали работать, но даже в той же Москве никто не хотел оставаться, — отмечает украинский спортсмен.
Андрей Проценко рассказал, как он с семьей уезжал из оккупированного села, а затем из Херсона.
Российские военные появились в деревне через две недели, там заняли деревенский дом культуры, загнали технику. Оккупанты патрулировали улицы, искали украинских военных.
Боев в деревне не было, но постоянно раздавались взрывы со стороны Херсона. Случалось, что в центр села прилетали ракеты.
Когда появилась возможность уехать, сначала доехали в Херсон. А уже потом через несколько дней вместе со знакомыми поехали по дороге на Кривой Рог через Снегиревку.
Андрей Проценко считает, что спорт не может быть вне политики, и он это понимал еще до 24 февраля.
– Российские спортсмены молчат, и это очень обидно для нас, украинцев. У них была возможность донести правду, донести хотя бы что-то до своих поклонников. Обычное население России не уезжает, не видит свет. Он доверяет тому, что им показывают по телевидению. Спортсмены могли бы рассказывать, какой есть мир, и что происходит. Но они, к сожалению, этого не делают, – говорит украинский спортсмен.
Напомним, что украинка Ярослава Магучих стала серебряным призером чемпионата мира-2022 по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине в штате Орегон.
Фото предоставлены Андреем Проценко для Украинской правды