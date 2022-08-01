Август, 01 в 0:50

Ушел из жизни американский профессиональный баскетболист и самый титулованный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации Билл Расселл.

Он умер в возрасте 88 лет, однако неизвестна точная причина смерти легенды НБА. Об этом заявил журналист Шемс Чарания.

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– Легенда НБА Билл Расселл мирно умер в возрасте 88 лет. Покойся с миром, — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Twitter.

Билл Рассел сыграл в НБА 13 сезонов, представляя только команду Бостон Селтикс. Он выиграл 11 чемпионских титулов, что стало абсолютным рекордом.

Его признавали лучшим игроком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации не менее пяти раз. Рассел участвовал в матче всех звезд 12 раз, а еще дважды одерживал победу в НБА как тренер Бостон Селтикс.