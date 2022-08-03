Усик выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа, бой бесплатно покажут в Украине

Август, 03 в 14:39

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super Александр Усик за собственные средства выкупил права на трансляцию реванша с британцем Энтони Джошуа.

Об этом сообщил промоутер боксера Александр Красюк. Он отметил, что Усик бесплатно передал их украинским трансляторам.

— Это подарок Александра Усика, потому что он за свои деньги получил эти права и бесплатно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий мог наблюдать в прямом эфире. Поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что нужно сделать максимальную дистрибуцию этого поединка, — сказал Красюк.

По его словам, сигнал будет формировать платформа Megogo, также он будет поступать на Суспільне.

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— Тот, кто не имеет доступа к интернету или Megogo, сможет смотреть этот поединок в прямом эфире на этом телеканале. Также этот поединок будет на YouTube на официальном канале Усика, – добавил он.

Красюк отметил, что во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести свой вклад в победу. Все спонсорские средства будут поступать в Фонд Александра Усика и будут использованы для помощи Украине.

Промоутер боксера отметил, что после боя Усик будет лично и публично отчитываться, на какие именно нужды пойдут собранные деньги.

Первый поединок боксеров состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе Тоттенгэм Хотспур в Лондоне. Тогда Усик деклассировал действующего чемпиона мира единодушным решением судей.

Второй бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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В Украине трансляцию реванша Усик-Джошуа проведет медиасервис Megogo. Трансляция будет бесплатной для зрителей на территории Украины. Показ будет доступен на региональных каналах Суспільного и на YouTube-канале Усика – Usyk17.

Источник: Mixed Zone by Dream Bigger