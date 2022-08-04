Август, 04 в 0:38

Киевский Динамо прошел в квалификации Лиги чемпионов австрийский Штурм.

Матч состоялся в городе Лодзь, Польша, что считается домашним для украинской команды из-за начатой Россией войны.

Украинцы смогли обыграть австрийцев во владении мячом в первом тайме, однако острых моментов на возле ворот Штурма создать не получалось. При этом на 28-й минуте Владислав Дубинчак все же попытался прострелить с левого фланга, а Александр Караваев забил гол за спину голкипера Штурма.

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Среди австрийской команды самым активным был нападающий Расмус Хойлунн, однако это не помогло его команде набрать хоть одно очко на табло.

Второй тайм был для украинской команды такой же по доминированию, что несколько раз могло разорвать дистанцию с австрийским Штурмом, но счет остался неизменным: Динамо – Штурм – 1:0.

Гол: Караваев, 28

Состав Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Караваев, Беседин (Ванат, 83), Шепелев (Гармаш, 71)

Состав Штурм: Зибенхандль, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте (Шнегг, 68), Станкович, Хирлендер (Любич, 67), Прасс (Демаку, 78), Хорват, Саркария, Хойлунн (Ланг, 89)

Предупреждения: Попов – Вютрих, Хирлендер

Источник: X Sport

Фото: FC Dynamo Kyiv