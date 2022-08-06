Август, 05 в 22:50

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал турецкий футбольный клуб Фенербахче из-за поведения фанатов в матче против Динамо.

Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В официальном сообщении отмечено, что клуб наказан за бросание предметов и озвучивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть непозволительные возгласы.

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Наказание предусматривает частичное закрытие стадиона во время следующего домашнего матча Фенербахче в еврокубках. Но в отношении этого наказания оно подлежит испытательному сроку на два года, начиная с даты этого решения.

Кроме предупреждения УЕФА, Фенербахче заплатит штраф в размере €50 тыс.

Отметим, что 28 июля в УЕФА было начато дисциплинарное расследование по поведению болельщиков турецкого Фенербахче.

Что произошло на матче

27 июля состоялся матч между Фенербахче и киевским Динамо состоялся в Стамбуле на стадионе Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Во время него турецкие болельщики скандировали “Ла-ла-ла, Владимир Путин”. Вероятно, таким образом они хотели оказать психологическое давление на украинцев.

Украинские фанаты в ответ кричали “ВСУ”. Сам клуб осудил такое поведение болельщиков и назвал его неприемлемым.

Несмотря на это, украинцам удалось пробиться сквозь команду из Турции в квалификации. Динамо со счётом 2:1 победило Фенербахче в овертаймах.

Фото: fenerbahce.org