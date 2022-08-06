Докричались о Путине: УЕФА оштрафовал Фенербахче за поведение фанов на матче с Динамо
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал турецкий футбольный клуб Фенербахче из-за поведения фанатов в матче против Динамо.
Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В официальном сообщении отмечено, что клуб наказан за бросание предметов и озвучивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть непозволительные возгласы.
Наказание предусматривает частичное закрытие стадиона во время следующего домашнего матча Фенербахче в еврокубках. Но в отношении этого наказания оно подлежит испытательному сроку на два года, начиная с даты этого решения.
Кроме предупреждения УЕФА, Фенербахче заплатит штраф в размере €50 тыс.
Отметим, что 28 июля в УЕФА было начато дисциплинарное расследование по поведению болельщиков турецкого Фенербахче.
Что произошло на матче
27 июля состоялся матч между Фенербахче и киевским Динамо состоялся в Стамбуле на стадионе Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Во время него турецкие болельщики скандировали “Ла-ла-ла, Владимир Путин”. Вероятно, таким образом они хотели оказать психологическое давление на украинцев.
Украинские фанаты в ответ кричали “ВСУ”. Сам клуб осудил такое поведение болельщиков и назвал его неприемлемым.
Несмотря на это, украинцам удалось пробиться сквозь команду из Турции в квалификации. Динамо со счётом 2:1 победило Фенербахче в овертаймах.
Фото: fenerbahce.org