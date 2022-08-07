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Александр Свищев: важно, чтобы память о ватерполисте и Герое Украины Виталии Лисун жила

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Александр Свищев: важно, чтобы память о ватерполисте и Герое Украины Виталии Лисун жила

В Ужгороде завершился благотворительный турнир памяти героя Украины – ватерполиста и государственного тренера Виталия Лисун.

Команды в течение трех дней боролись за победу. Призовые места распределились следующим образом:

  1. ХПИ – Днепр
  2. Динамо, г. Ужгород
  3. Акватико, г. Львов
  4. Динамо, г. Львов
  5. УжНУ, г. Ужгород

– В Ужгороде завершился турнир памяти героя Украины, хорошего ватерполиста и функционера Виталия Лисуна. Хочу сказать, несмотря на то, что прошло время, это непоправимая потеря для всей ватерпольной семьи. Мы всегда будем помнить подвиг Виталия, погибшего на передовой, защищая нашу Родину.

— Хочу выразить соболезнования семье и слова поддержки всем близким и знакомым. Хотел бы поблагодарить местную федерацию водного поло Закарпатья за идею и проведение благотворительного турнира. Глава федерации — Виктор Пушавер, предложил провести турнир, мы поддержали эту идею и, наконец, ветераны пяти команд приехали в Ужгород. Конечно, для ватерполистов-ветеранов победа в соревнованиях не была основной, для нас важнее, чтобы память о Виталии Лисун жила. Он в нашем деле действительно был лучшим. Виталий Лисун навсегда в наших сердцах. Слава герою Украины, – президент федерации водного поло Украины Александр Свищев.

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