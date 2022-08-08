Август, 08 в 19:00

Каталонская Барселона собрала в своих рядах лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги последних семи сезонов.

В августе футболку блаугранас надел польский форвард Роберт Левандовски, который семь раз за последние девять сезонов признавался лучшим бомбардиром Бундеслиги. В сезоне-2020/21 он даже побил рекорд Герда Мюллера, наколотив 41 гол.

А ранее, во время зимнего трансферного окна в Барсу из лондонского Арсенала перешел габонец Пьер-Эмерик Обамеянг. Он становился лучшим снайпером Бундеслиги в сезоне-2016/17.

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Таким образом, блаугранс собрали двух лучших бомбардиров Бундеслиги за последние семь лет.

Свой первый гол за Барселону Левандовски забил накануне в ворота мексиканского Пумас в рамках финала товарищеского турнира Кубок Гампера. Также поляк отдал две результативные передачи.

Сама игра завершилась победой каталонского клуба со счетом 6:0.

Кроме поляка голами отличились Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Фрэнки де Йонг и оформивший дубль Педри.

За трансфер Левандовски Барселона заплатила мюнхенской Баварии €45 млн, еще €5 млн немецкий клуб может получить в виде бонусов. Соглашение Барсы с поляком будет действовать до 2025 года с возможностью продления еще на год.

За восемь сезонов в Баварии 33-летний Роберт Левандовски сыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи.