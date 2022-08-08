Барселона собрала у себя лучших бомбардиров Бундеслиги за последние семь сезонов
Каталонская Барселона собрала в своих рядах лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги последних семи сезонов.
В августе футболку блаугранас надел польский форвард Роберт Левандовски, который семь раз за последние девять сезонов признавался лучшим бомбардиром Бундеслиги. В сезоне-2020/21 он даже побил рекорд Герда Мюллера, наколотив 41 гол.
А ранее, во время зимнего трансферного окна в Барсу из лондонского Арсенала перешел габонец Пьер-Эмерик Обамеянг. Он становился лучшим снайпером Бундеслиги в сезоне-2016/17.
Таким образом, блаугранс собрали двух лучших бомбардиров Бундеслиги за последние семь лет.
Свой первый гол за Барселону Левандовски забил накануне в ворота мексиканского Пумас в рамках финала товарищеского турнира Кубок Гампера. Также поляк отдал две результативные передачи.
Сама игра завершилась победой каталонского клуба со счетом 6:0.
Кроме поляка голами отличились Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Фрэнки де Йонг и оформивший дубль Педри.
За трансфер Левандовски Барселона заплатила мюнхенской Баварии €45 млн, еще €5 млн немецкий клуб может получить в виде бонусов. Соглашение Барсы с поляком будет действовать до 2025 года с возможностью продления еще на год.
За восемь сезонов в Баварии 33-летний Роберт Левандовски сыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи.