Динамо Киев дожало Штурм в овертайме и сыграет в плей-офф ЛЧ с Бенфикой

Август, 10 в 0:39

Киевское Динамо одолело австрийский Штурм по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Встреча на Меркур-Арене в Граце завершилась со счетом 2:1 после дополнительного времени в пользу бело-синих. Первая игра тоже была за подопечными Мирчи Луческу, который неделю назад праздновали победу со счетом 1:0.

Первый реальный шанс открыть счет имели гости, но Николай Шапаренко пробил выше перекладины после паса от Виктора Цыганкова.

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Счет во встрече открыл нападающий хозяев поля Расмус Гейлунд после паса от Александера Прасса. Сравнять счет мог Виталий Буяльский, но не смог поразить голову в сетку ворот соперника.

Под занавес основного времени Динамо имело возможность вырвать ничью, но Денис Гармаш после подачи с углового поразил головой в перекладину.

В дополнительное время динамовцы все же смогли пробить сетку ворот Йорга Зибенторга. На 97 минуте Цыганков отпасовал на Константина Вивчаренко, который с близкого расстояния пробил между ног голкиперу Штурма. А победу киевской команде принес гол Цыганкова на 112-й минуте.

За попадание в стадию группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграет с португальской Бенфикой, за которую выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. Первая игра намечена на 16 августа.