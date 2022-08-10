Август, 10 в 18:22

Чемпионат мира по футболу в Катаре начнется на день ​​раньше, чем планировалось. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Сообщается, что ФИФА готова пойти на беспрецедентное изменение расписания чемпионата мира по футболу за три месяца до старта турнира по просьбе хозяина соревнований.

Катар хочет, чтобы их национальная сборная сыграла традиционный матч открытия 20 ноября, а не на следующий день, как предварительно согласовано.

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Сейчас в календаре ЧМ-2022 игра Катар – Эквадор запланирована на 21 ноября на 18.00 по киевскому времени. Этой игре 21 ноября предваряют два матча Сенегал – Нидерланды и Англия — Иран, которые должны начаться в 12.00 и 15.00 соответственно.

Ожидается, что совет ФИФА объявит о своем решении на этой неделе. Южноамериканская футбольная конфедерация, в состав которой входит Эквадор, не будет оспаривать такое решение.

Традиционно в первом матче играют хозяева или действующие чемпионы.

Источники Telegraph сообщили, что ФИФА рассмотрит компенсацию болельщикам, вынужденным изменить или отменить планы посетить игру Катар – Эквадор из-за поздней смены даты.

Мундиаль в Катаре станет первым в истории футбола, который пройдет не летом, а зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне-июле достигает отметки более 40 градусов.

Напомним, сборная Украины не примет участия в финальной части ЧМ-2022. В финале плей-офф квалификации сине-желтые минимально уступили команде Уэльса.