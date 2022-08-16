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Факты / Спорт

Усик полностью перешел на украинский язык – жена боксера

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Усик з дружиною
Фото: Getty Images

Жена чемпиона мира по версиям WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика рассказала, что ее муж полностью перешел на украинский язык.

Об этом Екатерина Усик рассказала в интервью YouTube-каналу Киевский торт.

Журналист предложил Екатерине следующее интервью через полгода записать на украинском языке.

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– Давай не через полгода, а раньше? Хочу очень скоро вернуться в Украину. Я стараюсь учить украинский.

К сожалению, у меня мало практики сейчас, потому что я нахожусь за границей. С детьми говорим по-украински, Саша полностью перешел на украинский язык – у него неплохо получается, — сказала Усик.

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Украинец будет защищать пояса WBO, IBF, IBO и WBA Super. Также победитель получит пояс The Ring.

Факты ICTV рассказывали, где можно онлайн посмотреть второй бой Усик – Джошуа.

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Источник: Киевский торт

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