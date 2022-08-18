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Факты / Спорт

Португальский Sporting убеждает Криштиану Роналду вернуться

Марта Бондаренко, редактор ленты
Криштиану Роналду
Фото: Depositphotos

Португальский клуб Sporting предложил Manchester United и Криштиану Роналду возможность бесплатного трансфера своего бывшего звездного воспитанника.

Об этом пишет британское издание The Independent.

Португалец ясно дал понять, что хочет покинуть клуб на фоне катастрофического лета на поле и за его пределами, кульминацией которого стало субботнее поражение от футбольного клуба Brentford со счетом 4:0.

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Сейчас руководство Manchester United всячески пытается понять, как вернуть команду в хорошую форму. В клубе все чаще спорят о том, не лучше ли избавиться от мегазвезды.

Точно так же остается открытым вопрос, согласится ли Роналду вернуться в клуб Sporting. Он хочет остаться в Лиге чемпионов, но на том уровне, на котором он чувствует, что может снова выиграть ее.

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Тем не менее Sporting обратился к United по поводу сделки. Агент Роналду Хорхе Мендес изучает возможные варианты перехода футболиста, но ни один из суперклубов не хочет его. И лишь немногие из клубов могут позволить себе гонорар или заработную плату для Роналду.

Sporting может заключить сделку, если подпишет Роналду бесплатно. В Atletico Madrid, у которого также хорошие отношения с Мендесом, рассматривают аналогичный шаг.

Нападающий Manchester United Криштиану Роналду заявил, что вскоре раскроет правду о своем будущем.

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Хотя португалец хочет покинуть Manchester United, новый менеджер Эрик тен Хаг сказал, что футболист не продается. Но теперь считается, что британский клуб может позволить Роналду уйти до закрытия трансферного окна 1 сентября.

Источники: BBC, Independent
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