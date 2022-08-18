Август, 18 в 8:59

Португальский клуб Sporting предложил Manchester United и Криштиану Роналду возможность бесплатного трансфера своего бывшего звездного воспитанника.

Об этом пишет британское издание The Independent.

Португалец ясно дал понять, что хочет покинуть клуб на фоне катастрофического лета на поле и за его пределами, кульминацией которого стало субботнее поражение от футбольного клуба Brentford со счетом 4:0.

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Сейчас руководство Manchester United всячески пытается понять, как вернуть команду в хорошую форму. В клубе все чаще спорят о том, не лучше ли избавиться от мегазвезды.

Точно так же остается открытым вопрос, согласится ли Роналду вернуться в клуб Sporting. Он хочет остаться в Лиге чемпионов, но на том уровне, на котором он чувствует, что может снова выиграть ее.

Тем не менее Sporting обратился к United по поводу сделки. Агент Роналду Хорхе Мендес изучает возможные варианты перехода футболиста, но ни один из суперклубов не хочет его. И лишь немногие из клубов могут позволить себе гонорар или заработную плату для Роналду.

Sporting может заключить сделку, если подпишет Роналду бесплатно. В Atletico Madrid, у которого также хорошие отношения с Мендесом, рассматривают аналогичный шаг.

Нападающий Manchester United Криштиану Роналду заявил, что вскоре раскроет правду о своем будущем.

Хотя португалец хочет покинуть Manchester United, новый менеджер Эрик тен Хаг сказал, что футболист не продается. Но теперь считается, что британский клуб может позволить Роналду уйти до закрытия трансферного окна 1 сентября.