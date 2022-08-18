Август, 18 в 17:46

Украинский силач Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге Hummer Tire.

На соревнованиях в Лавленде, штат Колорадо (США) 26-летний Новиков взял вес в 549 кг.

Украинец побил предыдущий рекорд, принадлежавший канадскому стронгмену Жану-Франсуа Карону (545 кг).

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При попытке Новиков поднял восемь шин на изготовленной по заказу штанге.

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Становая тяга Hummer Tire – это частичная тяга, которая используется в соревнованиях стронгменов. Диаметр шин и размер штанги усложняют задачу.

В начале июля Алексей Новиков во второй раз выиграл титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic, состоявшихся в Лондоне.

Новиков опередил ближайшего соперника из Канады Митчела Гупера на 12 очков.

В 2020 году Новиков завоевал титул World’s Strongest Man (сильнейшего человека планеты). В марте 2022 года он занял второе место на престижном турнире Arnold Strongman Classic.

Фото: Федерация стронгмена Украины