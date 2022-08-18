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Факты / Спорт

Как же я вас ненавижу: в Харькове под обстрелами погибла мама украинской спортсменки

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Катерина Табашник

Мать украинской легкоатлетки Екатерины Табашник погибла в результате обстрела Харькова российскими оккупационными войсками.

Это подтвердила самая 28-летняя спортсменка в социальной сети Instagram.

– Моя мамочка. Я тебя очень люблю, – опубликовала Екатерина пост скорби в социальной сети.

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Табашник также добавила видео с последствиями ракетного удара россиянами по дому, где она жила.

— “Русский мир” унес жизни моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как же я вас ненавижу, – добавила Екатерина.

Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.

В нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги Табашник провела три этапа, завоевала одну бронзовую медаль.

Вчера и сегодня российская армия нанесла ряд ракетных ударов по Харькову, часть снарядов попала в жилые дома. Под завалами одного из домов нашли мать спортсменки.

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Фото: Екатерина Табашник

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