Август, 20 в 12:15

Второй бой между украинцем Александром Усиком, который владеет поясами WBO, IBF и IBO, и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Вечер бокса пройдет на многофункциональном спорткомплексе King Abdullah Sport City.

Где смотреть бой-реванш Усик – Джошуа?

Прямую трансляцию поединка отечественные любители бокса на территории Украины смогут посмотреть бесплатно.

Показ боя будет доступен на платформе MEGOGO в разделе Спорт и на интерактивном канале MEGOGO Гонг, а также на региональных каналах Суспільного.

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Также реванш будет транслировать YouTube-канал украинского боксера – Usyk17.

Кроме главного боя вечера, в рамках трансляции пользователи смогут посмотреть бои андекарда и студию. Средства от спонсорства и покупки рекламы будут переданы в благотворительный фонд помощи Украине Usyk Foundation.

Поединок в Джидде будет транслировать стриминговый сервис DAZN и британский канал Sky Sports. Текстовую онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть на Фактах ICTV.

Кроме боя Усика и Джошуа в основном карде состоится еще ряд интересных поединков:

Филипп Хргович (Хорватия) – Чжан Чжилей (Китай) – 12 раундов;

Каллум Смит (Великобритания) – Матье Бодерлик (Франция) – 12 раундов;

Баду Джек (Швеция) – Ричард Ривера (США) – 10 раундов;

Зияд Альмааюф (США) – Хосе Алаторре (Мексика) – 4 раунда;

Рамла Али (Великобритания) – Кристалл Гарсиа Нова (Доминиканская Республика) – 8 раундов;

Эндрю Табити (США) – Джеймс Уилсон (США) – 8 раундов;

Бенджамин Виттакер (Великобритания) – Петар Носич (Хорватия) – 6 раундов;

Даниэль Лапин (Украина) – Юзеф Юрко (Чехия) – 8 раундов;

Бадер Аль Самер (ОАЭ) – Фуад Тарверди (Азербайджан) – 6 раундов;

MoneyKicks (ОАЭ) – Трайчо Георгиев (Болгария) – 4 раунда.

Первый поединок боксеров состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Тогда Усик деклассировал действующего чемпиона мира единогласным решением судей.

Фото: Matchroom Boxing