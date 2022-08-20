Август, 20 в 15:16

Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Прогноз на реванш Усик — Джошуа

Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.55. В то же время успех британца оценивается котировкой 3.05. На ничью дают – 19.0.

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На выигрыш Усика нокаутом предлагают коэффициент 3.00, на победу Джошуа аналогичным образом – 3.50. Вероятность победы украинца по очкам – 2.65, а британца – 7.00.

Начало боя-реванша Александр Усик — Энтони Джошуа запланирован не ранее 23.00 по киевскому времени.

На кону поединка — пояса по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super, которыми владеет Усик, а также пояс The Ring, который стал вакантным в августе.

За этот бой Усик, вероятно, получит самый большой гонорар в карьере. По данным таблоида Daily Star, аравийцы заплатили за право принимать шоу бокса $80 млн, большую часть из которых Усик и Джошуа разделят пополам.

Также боксеры получат процент с продажи прав на телетрансляцию и реализации рекламных контрактов. Таким образом украинец должен получить минимум $30 млн до уплаты налогов и других расходов.

Первый поединок боксеров состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Тогда Усик деклассировал действующего чемпиона мира единогласным решением судей.

Фото: Matchroom Boxing