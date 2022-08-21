Посвящаю этот поединок Украине и ВСУ – Усик после победы над Джошуа

Август, 21 в 3:15

Чемпион мира в супертяжелом весе и обладатель поясов WBO, IBO, IBF, WBA Super и The Ring Александр Усик прокомментировал победу над британцем Энтони Джошуа в бое-реванше, который прошел в Джидде.

— Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить Бога за его помощь, которую он мне сегодня дал. Он дал мне ее много сегодня. Мой бог – Иисус Христос. Спасибо Саудовской Аравии, — отметил Усик.

Боксер добавил, что посвящает это сражение Украине и всем, кто ее сейчас защищает от захватчиков.

— Я посвящаю этот поединок своему государству Украине, ВСУ, всем, кто защищает мою страну, всей Украине. Это уже история. Его будут смотреть многие поколения, особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я выстоял и переломил бой в свою пользу, – сказал боксер.

Чтобы стать абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе Усику не хватает только чемпионского титула WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

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В начале августа Фьюри заявил, что уходит из бокса. Но, по мнению Усика, этого не случится. Украинец заявил, что намерен дальше биться только с ним: Боксовать буду или с Тайсоном Фьюри, или ни с кем.

Бой-реванш между Усиком и Джошуа длился все 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей – 115:113, 113:115, 116:112.